Le PSG éliminé de la Ligue des champions féminine

Paris Saint-Germain 1-2 Juventus

Buts : Leuchter (54e, SP) pour les Parisiennes // Cantore (2e), Bonansea (72e) pour les Bianconere

Dream lower.

Battues 3 à 1 à l’aller en Italie, les Parisiennes devaient inscrire trois buts pour se qualifier tout en gardant leur cage inviolée. Un rêve fou auquel les Juventine ont rapidement mis fin pour s’imposer 2 à 1 malgré une ambiance incandescente livrée par les ultras parisiens jusqu’à la 85e minute.

L’espoir de remontada réduit à néant

Les Turinoises et Sofia Cantore se sont mises en lumière dès les premières secondes de jeu avec un tir détourné en corner par Mary Earps (2e). Un corner qui a mené au premier but de la Juventus avec Cantore une nouvelle fois à la conclusion après avoir bénéficié du cafouillage de la défense parisienne pour tromper la vigilance d’Earps d’un extérieur du pied clinique (0-1, 2e). Dominées dans tous les secteurs du jeu, les Parisiennes ne sont pas parvenues à s’offrir la moindre situation dangereuse au cours des 45 premières minutes.

Les Parisiennes sont revenues des vestiaires avec de meilleures intentions. Plus incisives dans le jeu et avec une plus grande maîtrise du ballon des protégées de Fabrice Abriel, la première incursion de Marie-Antoinette Katoto dans la surface turinoise a été la bonne. Fauchée par Martina Lenzini, « MAK » a logiquement obtenu un penalty, transformé par la nouvelle entrante Romée Leuchter (1-1, 54e). Mais Barbara Bonansea est venue remettre son équipe devant au tableau d’affichage en prenant à revers la défense parisienne une nouvelle fois sur corner (1-2, 72e).

Sauf (immense) exploit du Paris FC à Manchester plus tard dans la soirée, l’OL devrait être le seul représentant français en Ligue des champions féminine cette saison.

Paris Saint-Germain (3-4-3) : Earps – Dudek, Mbock, Samoura (Echegini, 37e) – Elimbi Gilbert (Leuchter, 46e), Karchaoui (Fazer, 69e), Gaetino, Le Guilly (De Almeida, 46e) – Albert (Traoré, 83e), Geyoro, Katoto. Entraîneur : Fabrice Abriel.

Juventus Turin (3-4-3) : Peyraud-Magnin – Cascarino (Kullberg, 69e), Calligaris (Gama, 79e), Lenzini – Bergamaschi, Bennison, Caruso, Krumbiegel – Beccari (Rosucci, 82e), Girelli (Bonansea, 69e), Cantore (Vangsgaard, 46e). Entraîneur : Massimiliano Canzi.

