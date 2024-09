Une poule abordable pour l’OL en Ligue des champions féminine

Sauver l’honneur de la nation.

Le Paris Saint-Germain et le Paris FC respectivement éliminés par la Juventus et Manchester City cette semaine, l’Olympique lyonnais sera le seul représentant français en Ligue des champions féminine cette saison.

Et, ce vendredi, les joueuses de Joe Montemurro ont découvert les équipes qui composeront leur poule. Car, chez les filles, pas de changement de formule comme chez les garçons à l’horizon. Ainsi, les Lyonnaises affronteront Wolfsburg, vainqueur à deux reprises de la compétition en 2013 et 2014, l’AS Rome, championnes d’Italie en titre, et Galatasaray. Le rendez-vous est donné les 8 et 9 octobre pour les premières rencontres.

Objectif reconquête

Défi de la saison pour les Rhodaniennes : reconquérir un titre qu’elles ont laissé filé depuis 2022, les deux dernières éditions ayant été remportées par le Barça. Par ailleurs, Chelsea et le Real Madrid affronteront Twente et le Celtic dans la poule B, le Bayern, la Juventus et Arsenal forment la poule C avec Vålerenga et la poule D verra s’affronter le FC Barcelone, Manchester City, St-Pölten et Hammarby.

On signe pour des retrouvailles avec Sonia Bompastor, Camille Abily et leur Chelsea en finale.

Ligue des champions féminine : un déclassement à la française