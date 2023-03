La Ligue des champions féminine arrive sur FIFA 23

Jean-Michel Aulas va être heureux : on peut désormais jouer la Ligue des champions sur PlayStation, même chez les filles.

Après l’apparition des sélections nationales féminines dans le jeu (en 2016) et la possibilité de contrôler des clubs français ou anglais chez les filles depuis septembre 2022, un nouveau pas est franchi dans le développement du foot au sein du jeu FIFA : dans la dernière mise à jour de FIFA 23, l’éditeur EA Sports a intégré la Ligue des champions féminine avec son identité visuelle, son trophée et son hymne. Depuis ce mercredi, il est donc possible de disputer la plus grande compétition européenne avec les équipes de filles présentes dans le jeu. À cette occasion, quatre nouvelles formations du continent (Real Madrid, Wolfsburg, Juventus, Eintracht Francfort) ont aussi été ajoutées.

The biggest competition in women's club football has arrived in #FIFA23! 🏆 Play the @UWCL now! pic.twitter.com/3c6X4dWTqw — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) March 22, 2023

Avec en plus l’ajout récent de la National Women’s Soccer League (le championnat féminin des États-Unis), EA Sports possède maintenant un joli catalogue de compétitions. Le pas en avant de l’éditeur vis-à-vis du football des femmes pourrait d’ailleurs se poursuivre avec la mise en place d’un mode « Ultimate Team » au féminin dans la prochaine édition du jeu.

On notera tout de même que le Real Madrid féminin est arrivé sur FIFA après l’AFC Richmond.

Le PSG se fait punir par Wolfsburg