Les filles de Wolfsbourg en route pour un dixième sacre consécutif en Coupe d’Allemagne

Wolfsburg 9-0 Essen

Buts : Brand (14e), Pajor (16e), Endemann (37e, 51e, 82e), Janssen (66e), Joester (69e, C.S.C.), Xhemaili (83e) & Huth (89e)

Une domination digne de l’Olympique lyonnais.

Sixième de Bundesliga féminine, le SG Essen-Schönebeck a pris un tarif pas possible (9-0) ce samedi en demi-finales de Coupe d’Allemagne sur la pelouse de Wolfsbourg, deuxième du championnat. Avec ce succès, acquis grâce notamment à un triplé de Vivien Endemann (22 ans), le club de Basse-Saxe n’est plus qu’à un match de remporter sa… dixième Coupe d’Allemagne consécutive, et la onzième sur les douze dernières éditions (après 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023). Wolfsbourg reste sur 49 (!) victoires de rang dans la compétition.

Et dire que le Paris FC a sorti cette équipe de la Ligue des champions…