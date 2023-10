Le Paris FC résiste à Wolfsburg et continue de rêver

Paris FC 3-3 Wolfsburg

Buts : Thiney (8e), Bourdieu (15e), Dufour (44e) // Endemann (4e), Popp (30e, 73e)

Dufour et au moulin.

Le Paris FC a réalisé une superbe prestation pour tenir la dragée haute à Wolfsburg, vice-champion d’Europe en titre, au deuxième tour de qualification de la Ligue des champions féminine (3-3). Les Parisiennes ont commencé de la pire des façons : mise sous pression par Ewa Pajor, Chiamaka Nnadozie a perdu le ballon, et Vivien Endemann en a profité pour marquer dans le but vide (0-1, 4e). La gardienne nigériane s’est rattrapée en détournant une frappe sur son poteau (7e) et dans la foulée, le débordement de Julie Dufour a permis à Gaëtane Thiney de marquer en deux temps (1-1, 8e). Charléty s’est pris à rêver en voyant Mathilde Bourdieu punir l’intervention ratée de Kathrin Hendrich et tromper une nouvelle fois Lisa Schmitz (2-1, 15e). Wolfsburg a néanmoins recollé grâce au jeu de tête de l’incontournable Alexandra Popp (2-2, 30e).

Devant 3257 spectateurs, Dufour a repris le chassé-croisé en plaçant une volée du gauche magistrale à l’entrée de la surface (3-2, 44e), offrant un but d’avance au PFC à la mi-temps. Nnadozie a fait preuve de vigilance pour conserver cet avantage (53e), mais Popp est ressortie de sa boîte sur un coup de pied arrêté pour égaliser de la tête (3-3, 73e). Les Allemandes ont même inscrit un quatrième but, néanmoins refusé pour hors-jeu (82e). Le leader de la D1 Arkéma et le leader de la Bundesliga se quittent sur un score de parité. Il faudra en revanche se départager au match retour, mercredi prochain, en Allemagne.

Impossible n’est pas français.

Paris FC (4-3-3) : Nnadozie – Soyer, Ould Hocine, Greboval, Bogaert (Abdullina, 83e) – Corboz, Le Mouël (Korosec, 62e), Thiney – Mateo, Bourdieu (Ribadeira, 78e), Dufour (Fleury, 78e). Entraîneur : Sandrine Soubeyrand.

Wolfsburg (4-2-3-1) : Schmitz – Wedemeyer (Wilms, 75e), Hendrich, Janssen, Rauch – Oberdorf, Lattwein (Hagel, 85e) – Huth, Pajor, Endemann (Brand, 67e) – Popp. Entraîneur : Tommy Stroot.

