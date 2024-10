Ligue des champions féminines : Lyon fait le travail à Wolfsburg

Wolfsburg 0-2 Lyon

Buts : Renard (8e) et Horan (53e, SP)

Mission accomplie, pour l’Olympique lyonnais.

En déplacement sur le terrain de Wolfsburg pour le compte de la deuxième journée de Ligue des champions du groupe A, les Françaises ont vaincu les Allemandes grâce à un but inscrit en début de chaque mi-temps : Wendie Renard a d’abord ouvert le score de la tête sur un centre parfait de Melchie Dumornay dès la huitième minute de jeu, alors que Lindsey Horan a transformé un penalty sanctionnant une faute de Janina Minge sur l’inévitable Dumormay peu après la pause.

Six points en deux journées pour l’OL et la Roma

Mais tout ne fut pas si facile pour les Fenottes, qui ne se sont procurées qu’une seule réelle occasion avant l’entracte (celle menant au coup de casque décisif de Renard). Dans le second acte, les choses se sont (un peu) débridées : Tabitha Chawinga et Daniëlle van de Donk ont gâché de belles situations, tandis que Vivien Endemann a failli profiter d’une petite erreur de Christiane Endler pour sauver l’honneur. Finalement, le 2-0 est resté en l’état et l’OL a rejoint la Roma en tête de la poule.

Six points en deux matchs, les choses commencent bien en C1.

😍 If it's a header, it's Wendie Renard! She converts Dumornay's cross into Lyon's opener in Wolfsburg. Watch live for free on DAZN ▶️ https://t.co/dIfKpURfZv #UWCL #UWCLonDAZN pic.twitter.com/OkHsVTLtKi — DAZN Women's Football (@DAZNWFootball) October 17, 2024

Les Lyonnaises déroulent contre Galatasaray