Ligue des champions féminines : raclées du Real Madrid et de la Roma

Un set de tennis, et un carré.

À l’occasion de la deuxième journée de poules de la Ligue des champions féminines, le Real Madrid et la Roma ont frappé fort : le premier a en effet éclaté le Celtic Glasgow (4-0), quand le second a écrasé Galatasaray à l’extérieur (6-1). Les Espagnoles ont régalé grâce à un but de Caroline Weir sur une passe décisive de Linda Caicedo en première période, puis trois en deuxième (Signe Bruun, Caroline-Sophie Moller et Caicedo sur penalty).

De leur côté, les Italiennes ont rapidement pris le dessus sur de pâles Turques avec une réalisation d’Hawa Cissoko et une autre de Valentina Giacinti avant la pause. Les visiteuses ont ensuite déroulé après l’entracte (pions signés Emilie Haavi, Marta Pandini et Manuela Giugliano ou encore Alice Corelli), malgré la réduction du score d’Andrea Staskova qui s’est finalement avérée plutôt inutile (hormis pour une question d’honneur).

Ce qui intéressera l’Olympique lyonnais, puisqu’il s’agit du même groupe.

Maëlle Lakrar signe au Real Madrid