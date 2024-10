La Belgique bientôt sans son meilleur buteur ?

1er juillet 2024, la France s’impose en huitièmes de finale de l’Euro sur la plus courte des marges.

Depuis ce jour-là, Romelu Lukaku n’a plus porté le maillot de la Belgique. Et peut-être même qu’on ne verra plus jamais la tunique sur le dos de l’attaquant, à en croire ses propos pour le podcast Friends of Sports. « Je ne reviendrai que si j’ai un bon sentiment et je reprendrai un rôle de leader dans ce cas, mais il ne faut pas s’attendre à ce que je sois content quand on ne gagne pas. Au niveau footballistique, ce groupe n’a pas encore une vraie mentalité de vainqueur », a ainsi regretté l’avant-centre.

Le joueur de Naples et ancien de Chelsea ou Manchester United a également indiqué qu’il avait déjà songé à la retraite internationale, par le passé : « Quand Domenico Tedesco est devenu coach et qu’il m’a rendu visite, je voulais lui dire que j’arrêtais. Mais il m’a dit qu’il avait besoin de moi… Après avoir encore hésité à la suite de ses deux premiers matchs en Suède et en Allemagne, j’ai quand même dit oui. »

Son objectif ? Retrouver sa « passion pour les Diables », et pourquoi pas la Coupe du monde qui a lieu dans deux ans.

La Coupe du monde des clubs, la mascarade dont (presque) personne ne veut