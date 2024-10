Cinq Français parmi les finalistes du Golden Boy 2024

Un suspense haletant.

Le quotidien italien Tuttosport, créateur du concours, a dévoilé ce jeudi le nom des 25 joueurs finalistes de la course au Golden Boy, qui récompense chaque année depuis 2003 celui que les journalistes considèrent comme le meilleur jeune joueur (moins de 21 ans) de la saison. On retrouve dans ce classement cinq français : Warren Zaïre-Emery et Désiré Doué du PSG, Leny Yoro de Manchester United, Mathys Tel du Bayern Munich ainsi que Wilson Odobert de Tottenham.

