Nabil Bentaleb est passé faire coucou à ses coéquipiers du LOSC

De retour au bercail.

Ce mercredi, lors de l’entraînement des Dogues à Luchin, Nabil Bentaleb est passé faire un petit coucou à ses coéquipiers. L’Algérien, victime d’un malaise cardiaque en juin qui lui a valu une opération et l’implantation d’un défibrillateur automatique, est depuis bien loin des terrains, avec la grosse interrogation de savoir s’il pourra les fouler à nouveau un jour.

« Nabil va bien, il a toujours la même envie de revenir sur le terrain, le fait qu’il vienne, qu’il soit proche du groupe, cela a fait du bien à tout le monde, apprécie le défenseur Bafodé Diakité dans des propos relayés par La Voix des sports. Avec lui, on continue de parler de foot, on garde le lien, car il n’a pas envie de décrocher, alors nous aussi on essaye de lui donner ce truc de vouloir rester dedans. S’il restait trop loin, il pourrait perdre le lien avec ce sport qui le passionne toujours autant. »

Nabil Bentaleb était de passage hier 👋 On t'aime @nabilbentaleb42 ❤️ pic.twitter.com/WJ3XCS2LyJ — LOSC (@losclive) October 17, 2024

Une surprise qui redonnera un peu de baume au cœur à des Lillois qui se déplaceront vendredi à Monaco avec pas mal de bobos.

