Affaire des ultras à Milan : Hakan Çalhanoğlu a été entendu par la police

Le scénario du prochain Scorsese est déjà trouvé.

La Gazetta dello Sport informe ce vendredi, qu’Hakan Çalhanoğlu a été entendu par la police milanaise dans le cadre de l’affaire concernant les liens entre les ultras de l’AC Milan, de l’Inter et la mafia. Le meneur de jeu a en effet été interrogé pour avoir rencontré plusieurs haut-placés des tribunes ultras intéristes ces derniers mois. Dans ses déclarations, l’international turc aurait précisé avoir discuté avec ces groupes de supporters pour les remercier de leur soutien dans les jours qui ont suivi le tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Çalhanoğlu aurait ajouté ne jamais avoir été au courant des liens existants entre les ultras et le grand banditisme italien.

Pour rappel, depuis début septembre et le meurtre d’Antonio Bellocco (membre de la mafia calabraise, Ndrangheta, et supporter de l’Inter) par Andrea Beretta (leader de la Curva Nord 1969, groupe ultra de l’Inter), la police italienne a lancé une vaste enquête concernant les rapports entre les ultras des deux clubs milanais et les différentes familles mafieuses du pays. Plusieurs perquisitions et dix-neuf arrestations ont ainsi été réalisées, tandis que plusieurs acteurs du football ont également été auditionnés. Parmi eux, Simone Inzaghi (entraîneur de l’Inter), Javier Zanetti (le vice-président) ou encore Davide Calabria (capitaine de l’AC Milan). S’il ne risque – à priori – pas grand chose au niveau judiciaire, Hakan Çalhanoğlu devra tout de même se méfier au niveau sportif. La Gazetta dello Sport glisse effectivement que le joueur a potentiellement violé l’article 25, paragraphe 10 du Code de la Justice sportive, interdisant à tout athlète « d’avoir des relations avec des représentants de groupes ou des groupes de supporters ne faisant pas partie d’associations officiellement affiliées à des entreprises. » Çalhanoğlu n’a manqué qu’une seule rencontre de l’Inter depuis le début de saison.

