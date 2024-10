Lucas Paquetá sort du silence sur l’affaire des paris sportifs

Paris perdus.

Épinglé depuis plusieurs mois par la Fédération anglaise à la suite de paris suspects de son entourage, qui ont notamment fait avorter son transfert quasi acté à Manchester City à l’été 2023, Lucas Paquetá est sorti du silence, ce jeudi. Via un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, le joueur de West Ham s’explique et clame son innocence.

« J’ai hâte de prouver mon innocence »

« Je suis frustré et bouleversé d’avoir lu des articles de presse récents, trompeurs et inexacts, publiés en Angleterre et au Brésil, prétendant divulguer des informations sur mon cas, assure l’ancien Lyonnais. Certaines de ces informations sont entièrement fausses et semblent avoir pour but de miner ma position. Je suis également préoccupé par le fait que, bien qu’ils soient faux et trompeurs, ces articles proviennent clairement d’une personne proche de l’affaire. »

Et de poursuivre : « Les procédures de la FA sont censées être confidentielles, et elles sont extrêmement graves pour moi et ma famille. La fuite continue et la publication d’informations inexactes dans la presse mettent maintenant en péril ma chance de recevoir un procès équitable. J’ai donc demandé à mes avocats d’écrire à la FA pour lui demander de mener une enquête approfondie sur la façon dont les renseignements, même inexacts, sur l’affaire, sont rendus publics. Je continue de nier les accusations portées contre moi et j’ai hâte de prouver mon innocence. »

Qui prend les paris ?

Messi piétine la Bolivie à lui tout seul, le Brésil s’amuse contre le Pérou