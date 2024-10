Adi Hütter refuse de s’enflammer

Dix-neuf points en sept journées, n’est-ce pas magnifique ?

« C’est énorme et nous en sommes heureux, mais tous les clubs veulent aussi nous battre. Nous devons être prudents, car nous allons rencontrer beaucoup de bonnes équipes », a répondu Adi Hütter, en conférence de presse. Auteur d’un super début de saison, Monaco a ainsi vu son entraîneur calmer tout le monde.

« Le championnat n’est pas un sprint de 100 mètres, mais plutôt une course de 400 mètres. À ce stade, nous sommes proches des 100 donc pas plus », a enchaîné le technicien. « Parler du titre, c’est un peu trop tôt, a rebondi Krépin Diatta, son joueur. Si on est toujours à cette place en mars ou avril, peut-être qu’on pourra se prononcer. Mais là, c’est mieux de se concentrer. »

Surtout que l’ASM a perdu une gâchette.

