Liam Rosenior ne veut pas s'adapter au jeu du PSG

Un déplacement sur la pelouse du Paris Saint-Germain en Ligue 1, c’est l’assurance de passer un moment délicat.

Mais à l’écouter, Liam Rosenior prend ce rendez-vous avec enthousiasme. Avant d’aller affronter le champion en titre pour le compte de la huitième journée du championnat de France, l’entraîneur de Strasbourg a expliqué en conférence de presse que sa bande allait conserver le même style entrevu jusqu’ici « dans un match compliqué contre une très, très bonne équipe ».

« On continue de travailler et on ne changera rien à nos idées de jeu, on sait qu’on peut faire quelque chose là-bas », a poursuivi le technicien, tandis que son joueur Mamadou Sarr a parlé d’une rencontre « comme les autres. Ça reste une partie à onze contre onze, et on y va avec toutes nos qualités pour faire le meilleur résultat possible ».

Du spectacle, même sans résultat !

