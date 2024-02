Paris domine Strasbourg sans convaincre

RC Strasbourg 1-2 Paris Saint-Germain

Buts : Bakwa (68e) pour le Racing // Mbappé (31e) et Asensio (49e) pour le PSG

Une semaine après avoir dilapidé une avance de deux buts face à Brest, le PSG a cette fois tenu bon sur la pelouse de Strasbourg, malgré une mise en route piano piano et un penalty non transformé par Kylian Mbappé. L’attaquant tricolore a ensuite profité d’un cadeau adverse pour lancer les siens sur le chemin du succès, malgré une fin de rencontre passée à subir les assauts strasbourgeois. Une belle opération comptable pour les Rouge et Bleu, qui reprennent provisoirement neuf points d’avance sur Nice, au moment de retrouver un rythme d’une rencontre tous les trois jours.

1 – Alaa Bellaarouch est le 1er gardien à arrêter un penalty et concéder une erreur amenant à un but adverse pour sa 1re en Ligue 1 depuis qu’Opta analyse la compétition (2006/07). Cruel. #RCSAPSG pic.twitter.com/ArZQvdJwoK — OptaJean (@OptaJean) February 2, 2024

Bellaarouch, au cœur de la tempête

Une soirée qui se lance pleine balle. Gianluigi Donnarumma est même le premier Parisien à toucher le cuir, d’un arrêt presque miraculeux à bout portant devant Moïse Sahi Dion dès la première action (1re). Paris répond du tac au tac, et Randal Kolo Muani s’en va chercher un penalty, mais la tentative de Kylian Mbappé – non retransmise en direct – est détournée par Alaa Bellaarouch, héros des siens après seulement quelques minutes en Ligue 1 (6e). Pas encore pleinement entrés dans leur match, les champions de France se font une deuxième grosse frayeur à la suite d’une piètre remise de la tête de Carlos Soler, mais Habib Diarra échoue sur le haut de la transversale (20e). Et puis, la première du jeune gardien marocain du RSCA connaît un triste rebondissement avec une relance contrée par Marco Asensio qui profite à Kylian Mbappé, qui ne se fait pas prier pour inscrire son vingtième pion de la saison en championnat (0-1, 31e). Petit à petit, Strasbourg recule autant que Paris s’installe, et Kolo Muani décide d’y aller seul pour frapper malgré les appels (39e).

Paris s’endort à nouveau

Tout va une nouvelle fois très vite dès la reprise, et Paris double la mise par Marco Asensio, à la conclusion d’un contre formidable amorcé par Fabian Ruiz et relayé par Mbappé (0-2, 49e). Le break en poche pour les visiteurs, les débats se calment, et la Meinau en profite pour déployer une banderole : « Toutes nos craintes envers le projet BlueCo confirmées par ce mercato. » Avant de s’en prendre à Mbappé, qui ne s’en laisse pas conter. Mais le PSG s’est endormi et Dilane Bakwa se charge de réveiller tout le monde en réduisant le score, à la tombée d’un centre parfait d’Ângelo (1-2, 68e). Tout à coup, tout tremble à nouveau chez les Parisiens, heureux de voir Donnarumma réussir un double arrêt devant Diarra puis Emanuel Emegha (69e). Bakwa fait passer un nouveau frisson (79e) pour maintenir le stress dans le camp de visiteurs bousculés jusqu’au bout, en vain. Luis Enrique a encore douze jours pour se creuser la tête avant le grand soir face à la Real Sociedad.

Strasbourg (4-3-3) : Bellaarouch – Senaya, Perrin, Sylla, Guilbert – Mwanga (Bechikh, 89e), Sissoko, Diarra (Deminguet, 83e) – Bakwa, Sahi Dion (Emegha, 52e), Ângelo . Entraîneur : Patrick Vieira.

PSG (4-3-3) : Donnarumma – Soler (Mukiele, 87e), Marquinhos (Danilo, 82e), Beraldo, L. Hernandez – F. Ruiz, Ugarte (Vitinha, 54e), Zaïre-Emery – Kolo Muani (Ramos, 82e), Mbappé, Asensio. Entraîneur : Luis Enrique.

Oui, Bellaarouch a bien arrêté un penalty de Mbappé !