Oui, Bellaarouch a bien arrêté un penalty de Mbappé !

Quoi, le match a commencé ?

Lors de la rencontre entre Strasbourg et le Paris Saint-Germain ce vendredi soir, comptant pour la 20e journée de Ligue 1, le pénalty de Kylian Mbappé, obtenu à la suite d’une faute de Lucas Perrin sur Randal Kolo Muani dès la 4e minute, n’a tout simplement pas été filmé par les caméras de Prime Video.

BELLAAROUCH SAVED MBAPPÉ’S PENALTY 😱 pic.twitter.com/oUZV2RueC1 — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) February 2, 2024

Les téléspectateurs ont simplement vu un gros plan sur l’international français au moment de sa course d’élan puis un corner. Pas de moment de gloire en mondovision pour le jeune Alaa Bellaarouch, gardien titulaire des Alsaciens à la suite du départ surprise du capitaine Matz Sels à Nottingham Forest, dont la parade ne sera diffusée que plusieurs minutes plus tard. Le « Kyk’s » se rattrapera ensuite en profitant d’une boulette du portier du RCSA pour inscrire son 20e but de la saison à la 31e minute.

La fin de soirée du réalisateur de Prime risque d’être animée.

