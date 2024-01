Brest ramène un nul mérité de Paris

Dominateur lors de la première période, le Paris SG a perdu deux points face au Stade brestois en réalisant un match plus que moyen (2-2). Tout sauf timorée, la bande d'Éric Roy, invaincue depuis début novembre, n'a pas renié ses principes et obtient un nul bien mérité.

Paris Saint-Germain 2-2 Brest

Buts : Asensio (37e), Kolo Muani (44e) pour les Parisiens // Danilo CSC (54e) et Pereira Lage (80e) pour les Ty-Zefs Expulsion : Bradley Barcola (90e+3)

Jusqu’où ira la piraterie ? D’abord logiquement dominé par le Paris SG, porté par un Bradley Barcola fulgurant, lors du premier acte, le Stade brestois, étonnant troisième du championnat, a ramené un point du Parc des Princes en renversant la rencontre en seconde période lors de cette 19e journée de Ligue 1 (2-2). Ce double visage des Parisiens risque de donner de sacrés maux de tête à Luis Enrique à moins de trois semaines du huitième de finale de Ligue des champions face à la Real Sociedad.

Barcola sur un nuage

D’entrée de jeu, les Parisiens dictent le tempo et se montrent dangereux : Barcola déboule côté droit, enrhume Kenny Lala avant de centrer fort au point de penalty. Bradley Locko dégage le ballon en catastrophe, qui atterrit dans les pieds de Vitinha, dont la frappe passe au-dessus des cages (3e). Puis, Kylian Mbappé, astucieusement trouvé dans la surface adverse côté droit, passe près d’ouvrir le score, mais sa frappe est arrêtée du pied par Marco Bizot, vigilant (8e). Les Brestois, tout sauf timorés, parviennent à se projeter en contre-attaque en grattant quelques ballons. Un frisson traverse le Parc des princes quand Lala, délaissé côté droit, adresse un centre parfait pour Jérémy Le Douaron, mais ce dernier n’ajuste pas assez son coup de casque (19e). Une occasion que les Bretons regrettent rapidement, puisque sur une magnifique passe lobée de Barcola dans le dos de la défense brestoise, Marco Asensio trompe Bizot d’une reprise de volée clinique (1-0, 37e). Juste avant la fin du premier acte, Asensio, servi par l’intenable Barcola, tente sa chance côté droit. Si son tir est repoussé, Kolo Muani se mue en renard des surfaces pour devancer Locko et inscrire le but du break (2-0, 44e).

La révolte brestoise

Les hommes d’Éric Roy, pas abattus, réalisent une belle entame de second acte, avec la frappe flottante de Lees-Melou aux 20 mètres (50e) et la tentative de Hugo Magnetti (52e). Ils sont récompensés quelques minutes plus tard lorsque Romain Del Castillo se joue de la défense parisienne avant de servir Mahdi Camara. Ce dernier tente sa chance, et son tir est contré par Danilo, qui prend Donnarumma à contre-pied (2-1, 54e). Paris se rebelle et passe près d’enterrer tout suspense quand Mbappé, dans la foulée d’un numéro de soliste plein axe, prend sa chance, mais le cuir passe de peu au-dessus (67e). En manque de rythme lors de ce second acte, le PSG se fait surprendre à dix minutes de la fin. L’entrant Martin Satriano adresse un centre millimétré pour Mathias Pereira Lage qui conclut d’une sublime Madjer (2-2, 80e). Brendan Chardonnet empêche ensuite Kylian Mbappé de sauver sa soirée en contrant la frappe de l’international français (87e). Dans une fin de match tendue, Barcola écope d’un carton rouge pour une faute évitable sur Brahimi. Le score ne bougera pas. Le Stade brestois arrache un point au Paris SG, qui n’a pas été assez inspiré pour glaner les trois points. Les deux clubs se retrouveront dans moins de dix jours, en huitièmes de finale de la Coupe de France. Ça promet.

Paris-SG (4-2-3-1) : Donnarumma – Zaïre-Emery, Pereira, Beraldo, Hernandez (Marquinhos, 71e) – Ruiz, Vitinha (Ramos, 88e) – Kolo Muani (Dembélé, 68e), Asensio (Soler, 74e), Barcola – Mbappé. Entraîneur : Luis Enrique.

Brest (4-3-3) : Bizot – Lala, Chardonnet, Brassier, Locko – Magnetti, Lees-Melou, Camara (Martin, 71e) – Del Castillo, Mounié (Pereira Lage, 71e), Le Douauron (Satriano, 63e). Entraîneur : Éric Roy.

Les Brestois accueillis par leurs supporters à Montparnasse