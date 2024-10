Pronostic PSG Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Une réaction du PSG face à Strasbourg ?

Le récent revers concédé sur la pelouse d’Arsenal rappelle que l’écart est encore conséquent entre le PSG et les meilleures écuries européennes. De plus, le club de la capitale doit faire face à une concurrence accrue sur le plan national. En effet, après 7 journées disputées, le PSG est seulement en seconde position derrière une équipe de Monaco, très performante. Ajoutons que l’OM, l’OL et Lille semblent pouvoir contrecarrer l’hégémonie parisienne. À domicile, Paris est impérial avec 3 victoires en autant de rencontres et surtout avec 12 buts inscrits au Parc (4 de moyenne), mais peine un peu en déplacement, avec deux derniers nuls à Reims et à Nice. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourra s’appuyer sur Kolo Muani, en confiance après son doublé en équipe de France. À voir s’il le titularise. Sur les côtés, on devrait retrouver les Barcola (6 buts) et Dembélé (4 buts, 3 passes), qui sont souvent les clés de la victoire parisienne. Au milieu, Warren Zaire-Emery connaît depuis plusieurs mois une stagnation qui pourrait voir João Neves lui être préféré avec Ruiz et Vitinha à ses côtés.

En face, Strasbourg est l’équipe à voir évoluer dans cette entame de saison pour les amateurs de buts. En effet, les rencontres disputées par le club alsacien sont souvent spectaculaires (près de 4 buts de moyenne/rencontre). Arrivé sur la pointe des pieds cet été, Liam Rosenior réalise un excellent travail. Actuellement, le Racing occupe la 7e place du classement à seulement 4 unités du podium. Ce samedi, les Strasbourgeois n’auront rien à perdre au Parc des Princes et auront à cœur de montrer leurs bonnes dispositions. Avant la coupure internationale, les Alsaciens ont été tenus en échec par Lens (2-2) après avoir infligé sa première défaite à l’OM (1-0). Pour défier le PSG, Rosenior compte sur Nanasi, double buteur cette semaine avec la Suède, mais aussi sur les jeunes Doukouré, Emegha, Andrey Santos, Diarra ou Bakwa. Déterminé à se relancer, le PSG devrait s’imposer face à Strasbourg au terme d’une rencontre très agréable.

