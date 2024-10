Porté par un grand Barcola, Paris prépare sereinement la Ligue des champions

En grande forme malgré la pluie parisienne, le Paris Saint-Germain s'est largement imposé au Parc des princes contre Strasbourg (4-2) et reprend les commandes du championnat à trois jours de la Ligue des champions et du PSV Eindhoven.

PSG 4-2 Strasbourg

Buts : Mayulu (18e), Asensio (47e), Barcola (66e) et Lee (90e) pour les Rouge et Bleu // Mara (58e) et Diongue (90e+3) pour le Racing

Paris prépare bien la Ligue des champions. Au sortir de la trêve internationale, les Parisiens ont retrouvé le chemin du succès en Ligue 1, deux semaines après un nul pas très rassurant à Nice, contre une équipe de Strasbourg qui n’avait perdu qu’une seule fois jusqu’ici cette saison. Alignés dans un 4-2-3-1 qui fonctionne depuis la victoire à Marseille, les hommes de Liam Rosenior n’ont rien pu faire au Parc, où le PSG s’est appliqué pour rendre une copie rassurante avant d’affronter le PSV Eindhoven, à domicile, dans trois jours. Soucieux de ménager les organismes, Luis Enrique fraîchement prolongé, a placé Ousmane Dembélé sur le banc au coup d’envoi, alignant un trio Barcola-Asensio-Doué sur le front de l’attaque en l’absence de Randal Kolo Muani et confiant le brassard de capitaine à Gianluigi Donnarumma, Marquinhos prenant lui aussi place sur le banc.

Mayulu se montre

D’emblée, les champions de France mettent leur patte sur le match, avec un jeu beaucoup plus direct que d’habitude et des transitions permises par un pressing haut des offensifs parisiens notamment. Lancé en profondeur, Désiré Doué a la première occasion du match mais Mamadou Sarr tacle parfaitement dans ses pieds (7e) alors que Dilane Bakwa tente de tromper la vigilance de Donnarumma après une mauvaise relance de Beraldo. Mais ce soir à Paris, deux joueurs ont décidé de se faire remarquer : Bradley Barcola et Senny Mayulu. Pour le premier, c’est histoire de reprendre son rythme en championnat et de confirmer qu’il y a lui et les autres au PSG cette saison, pour l’autre c’était l’occasion de célébrer sa première titularisation de l’exercice.

Très en cannes, le titi tape d’abord le poteau sur une belle frappe lointaine (12e) avant d’ouvrir le score. Bien décalé par Barcola sur un long une-deux, il envoie une grosse sacoche du gauche sous la barre de Đorđe Petrović (1-0, 18e). Intenables au cœur d’un gros temps fort parisien, Mayulu et Barcola tentent à nouveau leur chance et ne sont pas loin de marquer, alors que le numéro 24 gâche un but tout fait en frappant de trop loin (42e). C’est même la grande rengaine de la suite de cette première période, puisque Marco Asensio et Vitinha gâchent à leur tour deux grosses situations.

Le Barco-show

Dès le retour des vestiaires, Lucas Beraldo tente sa chance sur la flanc gauche, s’y reprend par deux fois pour centrer avant de trouver Doué. La frappe fusante de l’ancien rennais est ralentie par Petrović mais Marco Asensio traîne en filou pour doubler la marque du genou (2-0, 47e). Dans la foulée, la connexion Barcola-Mayulu fait encore des siennes mais le jeune milieu doit encore s’incliner face à un Petrović décidemment bien solide dans les buts. Si Diego Moreira chauffe les gants d’un Donnarumma attentif (48e) c’est l’entrant Sékou Mara, plus prompt pour passer devant un Wiliam Pacho attentiste qui remet le Racing dans le match avec son premier but sous le maillot alsacien (2-1, 58e).

✅ | Le PSG fait le break grâce à un but de Kang In Lee ! 🇰🇷🔥 #PSGRCSA pic.twitter.com/SUWJtJGNeq — DAZN France (@DAZN_FR) October 19, 2024

Privé par la VAR d’un péno qu’il n’aurait pas tiré, Barcola trouve le moyen de se faire justice lui-même. Pacho se rattrape en récupérant un ballon haut et en lançant parfaitement l’ailier, qui entre des feintes de corps folles et des touches de balle létales, mystifie son vis à vis avant de tromper Petrović (3-1, 66e). Strasbourg est coupé en deux et perd de plus en plus de ballons, et c’est Paris qui en profite. En toute fin de match, Kang-in Lee, servi sur un plateau par João Neves, aura même le luxe d’y aller de son but (4-1, 90e) tandis que le PSG prouve une nouvelle fois qu’il doit progresser sur corner avec la réduction du score de Daouda Diongue au deuxième poteau (4-2, 90e+3). Une semaine avant d’affronter Marseille, Paris retrouve son costume de leader, quand Strasbourg est septième.

PSG (4-3-3) : Donnarumma – Beraldo, Pacho, Škriniar, Zaïre-Emery – Neves, Vitinha, Mayulu (Ruiz, 67e) – Barcola (Mbaye, 81e), Asensio (Lee, 58e), Doué. Entraîneur : Luis Enrique.

Strasbourg (4-2-3-1) : Petrovic – Moreira, Sylla, Sarr, Senaya (Sow, 46e) – Andrey Santos, Mwanga (Lemaréchal, 75e) – Nanasi (Diangue, 87e), Diarra, Bakwa (Ouattara, 80e) – Emegha (Mara, 46e). Entraîneur : Liam Rosenior

