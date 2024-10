Antoine Kombouaré : « Tous les soirs après les matchs, on allait prendre des verres »

Sortez couverts !

À deux jours de la réception de Nice pour le compte de la 8e journée de Ligue 1, l’entraineur nantais Antoine Kombouaré a été interrogé sur l’escapade suédoise de Kylian Mbappé et ses conséquences. S’il préfère ne pas se mêler de leur vie privée et s’occupe davantage de ce qui se passe à l’entrainement, le technicien kanak concède ne pas pouvoir ignorer le sujet et souhaite des joueurs responsables sur et en dehors du terrain.

« Nous, si je vous disais ce que l’on faisait à notre époque, a-t-il posé. Tous les soirs après les matchs, on allait prendre des verres, on sortait. Ça nous arrivait en semaine, mais ce n’était pas un souci du tout. Aujourd’hui c’est plus compliqué. Les réseaux sociaux sont terribles pour eux. » Une autre époque, même si Kombouaré a précisé qu’il souhaitait « avoir des joueurs responsables » sur comme en dehors du terrain, tout en comprenant que « ça reste des jeunes qui ont aussi besoin de vivre, ils ne peuvent pas rester enfermés chez eux. Il faut simplement qu’ils fassent attention aux endroits et aux personnes qu’ils fréquentent, car ils représentent le FC Nantes. »

Des hommes comme des autres.

