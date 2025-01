Adi Hütter écarte l’idée de jouer le nul face à Aston Villa

En voilà un qui va être copain avec Raymond Domenech.

L’entraîneur de l’AS Monaco, Adi Hütter, donne le ton avant le choc de mardi contre Aston Villa dans lequel il retrouvera des visages familiers. Bien qu’un match nul suffise pour décrocher la qualification en barrages de Ligue des champions, l’entraîneur allemand refuse de céder à la tentation du calcul : « Nous ne sommes pas une équipe italienne. Celles qui sont éduquées pour sécuriser la qualification en faisant un nul. On veut jouer vers l’avant. »

L’ADN, c’est la gagne

Malgré une dynamique inquiétante – quatre matchs sans victoire, deux défaites consécutives en C1 (Benfica et Arsenal) et une claque à Montpellier en Ligue 1 –, les Monégasques, 16es de la phase de ligue, peuvent s’offrir du répit dès cette avant-dernière journée. Face à des Villans en pleine forme, Hütter prône la prise de risque : « C’est dans notre ADN de gagner. Si après 90 minutes on obtient un nul, très bien. Mais on doit tout donner avant. »

Et l’important, c’est les trois points, c’est ça ?

Monaco va retrouver des arbitres peu appréciés contre Aston Villa