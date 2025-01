Gianni Infantino aux premières loges lors de l’investiture de Trump

Une belle tête de majordome.

Ce lundi avait lieu la cérémonie d’investiture de Donald Trump à Washington D.C., en tant que 47e président des États-Unis. Parmi les invités de marque du magnat figurait Gianni Infantino, le président de la FIFA. Ce dernier est même désigné comme un « proche » du chef d’État, en témoigne sa présence au troisième rang sur la scène du Capitole, lieu de la passation de pouvoir.

Sur Instagram, Infantino n’a pas tari d’éloges vis-à-vis du républicain, avec en ligne de mire la Coupe du monde, dans un an et demi : « Quel incroyable honneur et quel privilège pour la FIFA et pour moi, en tant que président de la FIFA, d’être cités par le président Donald Trump lors de son discours de victoire à Washington. Président, votre soutien public, en tant que nouveau président des États-Unis, à la Coupe du monde de la FIFA 2026, en particulier, œuvre pour la croissance de notre sport dans le monde. Je vous remercie de tout cœur et vous assure qu’ensemble, nous veillerons à ce que l’Amérique accueille le monde et que le football unisse le monde. »

Sauf que ce n’est plus une collusion, c’est une collision entre football et politique.

