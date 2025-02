Les U17 des États-Unis signent un record historique

Une démonstration qui restera dans les livres d’histoire.

Pour leur premier match des qualifications à la Coupe du monde, les U17 américains ont écrasé les Îles Vierges des États-Unis 22 à 0, signant la plus large victoire jamais enregistrée par une équipe des États-Unis en éliminatoires de Coupe du monde, tous niveaux confondus, comme indiqué sur le site internet de la fédération.

Dix buts pour un attaquant

Une balade de santé marquée par les dix buts de l’attaquant Chase Adams, ou le quadruplé du capitaine Maximo Carrizo. Chance Cowell et Jude Terry se sont offert un doublé chacun, et Pedro Guimarães, Ramiz Hamouda, Jamir Johnson et Kellan LeBlanc ont complété le festival offensif.

Ce score efface l’ancien record masculin de 13-0 contre ces mêmes Îles Vierges en 2018 et dépasse même la victoire 20-0 des U17 féminines contre Grenade en 2022. Un début de tournoi fracassant pour la sélection américaine, et un sacré paillasson, ces îles Vierges. Ça fait un but toutes les quatre minutes en moyenne, quand même.

What a goal by Pedro Guimaraes! ⚡💥 pic.twitter.com/lj2eHaUV1d — Concacaf (@Concacaf) February 11, 2025

Il y en a qui ont pris des décisions radicales pour moins que ça…

