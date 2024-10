Presnel Kimpembe de retour à l’entraînement collectif avec le PSG

Sur la bonne voie.

Un an et demi après savoir subi une grave blessure au tendon d’achille droit lors d’un match au Vélodrome, Presnel Kimpembe a repris l’entraînement collectif avec ses petits copains, jeudi et ce vendredi, en vue de préparer la rencontre face à Strasbourg. Le bout du tunnel après un long parcours du combattant pour le titi parisien. « Presko » ne sera évidemment pas de la partie pour la prochaine rencontre, mais c’est un retour qui signifie beaucoup de choses pour le champion du monde 2018, passé sur le billard à plusieurs reprises et revenu aussi à l’entraînement quelques fois sans jamais y rester bien longtemps.

Espérons qu’il soit remis à temps pour chicoter les Lensois.

