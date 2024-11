Pronostic PSG Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG fait le job face à Nantes

Le Paris Saint-Germain nourrissait de grandes ambitions sur la scène européenne après sa demi-finale face au Borussia Dortmund l’an passé. Après 5 journées, le club de la capitale est loin du compte avec seulement 4 points pris, et fait partie actuellement des virtuels éliminés. En milieu de semaine, Paris a subi une nouvelle désillusion en s’inclinant contre le Bayern Munich (1-0). Pour ce match, Luis Enrique avait fait un choix fort en écartant Donnarumma. Son remplaçant, le russe Safonov, a été fautif sur le but des Bavarois. Au pied du mur, le PSG doit s’imposer lors de la prochaine journée face à Salzbourg. Si les parisiens rencontrent des difficultés en C1, ils se montrent très performants en Ligue 1. En effet, le PSG est en tête avec 6 points de plus que l’AS Monaco. Depuis l’entame de saison, le club de la capitale a remporté tous ses matchs à la maison mais a concédé deux nuls à Reims et Nice. Le week-end dernier, les hommes de Luis Enrique ont fait le taf au Parc face à Toulouse (3-0) avec un excellent Neves et un Vitinha buteur et comme souvent irréprochable dans l’esprit. Dans cette période difficile, le Luis Enrique est content de pouvoir récupérer Goncalo Ramos. Le Portugais, blessé depuis la 1re journée de L1, a disputé quelques minutes face aux Bavarois et devrait reprendre en douceur. Lee, auteur de 6 buts en 12 matchs de L1, pourrait débuter.

En face, le FC Nantes est sur une autre dynamique en L1 puisque le spectre de la relégation se rapproche. Le week-end dernier, les Canaris avaient l’opportunité de se relancer face à un adversaire direct, Le Havre. Finalement, les Nantais sont passés au travers en se retrouvant battu de 2 buts (0-2). Cette rencontre a été interrompue pendant de longues minutes face au mécontentement des supporters nantais. Malgré ces mauvais résultats, Antoine Kombouaré a conservé sa place, mais pourrait se retrouver menacé en cas de mauvaise performance ce samedi. La formation de Loire-Atlantique reste sur 9 journées sans la moindre victoire et surtout sur 4 défaites consécutives. Devant réagir après son échec en Ligue des champions, le PSG pourrait poursuivre sa très bonne dynamique nationale contre le FC Nantes.

