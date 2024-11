PSG-Nantes : Après un gros imbroglio, il y aura bien des supporters nantais au Parc

Le feuilleton du jour touche à sa fin.

Interdits de déplacement à Paris ce samedi à cause d’un arrêté tombé la veille, les supporters nantais avaient finalement été autorisés – à quelques heures du match – à se rendre au Parc des Princes, après l’intervention de l’Association nationale des supporters et le feu vert du Conseil d’État. Sauf que voilà : entretemps, le PSG avait déjà vendu toutes les places de l’espace visiteurs – théoriquement vacantes – à ses propres supporters, et le stade affichait guichets fermés. Ayant appris la suspension de l’arrêté ce samedi en milieu d’après-midi, le FC Nantes a donc négocié avec le club de la capitale, et « après discussion, (il) est parvenu à un accord pour débloquer un espace à destination de ses supporters. Pour les supporters (nantais) qui souhaitent assister à la rencontre au Parc des Princes, le guichet visiteurs leur sera réservé », comme indiqué sur le site des Jaune et Vert. Selon Presse Océan, une centaine de billets est allouée aux fans visiteurs.

Le club a réussi à récupérer cette fin d’après-midi une centaine de places en parcage pour les supporters nantais… https://t.co/ebiovcCuRc — Pierre-Arnaud Bard (@pabard) November 30, 2024

Trois heures pour faire Nantes-Paris via l’autoroute A11, ça va faire un peu juste…

