Les supporters nantais sont finalement autorisés à venir au Parc... mais n’ont pas de parcage à disposition

Une victoire pour du beurre.

Ce vendredi, les supporters du FC Nantes avaient été interdits de déplacement à Paris pour le match au Parc des Princes le lendemain, le ministère de l’Intérieur et la préfecture des Hauts-de-Seine ayant chacun publié un arrêté, justifié par les récents débordements à Nantes. Mais on apprend, à quelques heures du match, que l’Association nationale des supporters a saisi l’arrêté du ministère de l’Intérieur dans la nuit, et que le Conseil d’État a donné raison à l’ANS.

Toutes les places en parcage déjà vendues… à des supporters parisiens

Verra-t-on donc des Nantais porte d’Auteuil ? Par sûr, comme l’explique le FCN lui-même : « Le Paris SG – en accord avec la Ligue de football professionnel – a déjà vendu toutes les places de l’espace visiteurs aux supporters du club de la capitale. Le FC Nantes regrette cette situation et recommande à ses supporters de ne pas se rendre au Parc des Princes. » De toute façon, le Parc affiche déjà guichets fermés…

En même temps, si c’est pour voir son équipe prendre une branlée, autant rester au chaud chez soi.

Edit à 16h38 : Selon Presse Océan, le FC Nantes tenterait de récupérer « quelques centaines » de place en parcage pour ses supporters.

Selon mes informations, le FC Nantes fait le maximum auprès du Paris SG pour récupérer quelques centaines de places en parcage pour ses supporters… à suivre, alors que le coup d’envoi est à 21h… #FCNantes #PSGFCN #PSG #Nantes #Football @presseocean https://t.co/RADDzvA80J — Pierre-Arnaud Bard (@pabard) November 30, 2024

