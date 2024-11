Deux grands retours dans le groupe parisien pour affronter le Bayern

Tremblez, Munichois.

600 jours qu’il n’avait plus fait partie d’un groupe du PSG. Ce lundi, pour la première fois depuis son arrivée sur le banc parisien, Luis Enrique a inscrit Presnel Kimpembe parmi les 22 joueurs qui feront le déplacement à Munich, mardi, pour y affronter le Bayern. Taulier du vestiaire francilien, le défenseur central n’a plus joué depuis le 26 février 2023 et un match durant lequel il s’était rompu le tendon d’Achille. Toutefois, selon RMC Sport, il ne sera peut-être pas encore présent sur la feuille de match.

Gonçalo Ramos lui aussi de retour

Et puisqu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, le leader de Ligue 1 pourra compter sur un autre retour (très) important. Out depuis le premier match de championnat face au Havre le 16 août, la faute à une importante entorse de la cheville, Gonçalo Ramos sera bien du voyage en Bavière. Un soulagement pour Luis Enrique qui, en son absence, n’a jamais vraiment trouvé de solution viable pour occuper le rôle de numéro 9.

Le staff médical parisien à un Lucas Hernandez du chômage technique.

Bayern - PSG : prends ta place pour la soirée So Foot !