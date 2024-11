No tenéis ni p*** idea à quel point il est inquiet.

Présent en conférence de presse ce jeudi à la veille de la réception de Toulouse pour la 12e journée de Ligue 1 (21h), et à cinq jours d’affronter le Bayern Munich pour un match capital en Ligue des champions, l’entraineur du PSG Luis Enrique a fait part de sa relative inquiétude concernant l’état de fatigue physique de ses joueurs, dont la plupart étaient engagés en sélection pendant la trêve internationale. Le technicien asturien en a profité pour rappeler que si il connait mieux que personne les problématiques d’un sélectionneur, « le premier message donné à mon équipe, c’est de se reconnecter au club. S’ils se frottent à d’autres méthodes d’entraîneur, c’est la vie d’un footballeur. Il faut s’adapter aux coachs ».

« Enchanté » de la concurrence du Paris FC

Invité à donner des nouvelles rassurantes d’un Gonçalo Ramos sur la voie de la guérison, et de Nuno Mendes et Ousmane Dembélé, sans que l’on sache toutefois si les deux joueurs seront de la partie face au TFC, Luis Enrique a également répondu aux questions concernant la possible concurrence du Paris FC dans les années à venir, à la suite des investissements de la famille Arnault : « Cela me paraît fascinant quand il y a des investissements dans le football. Si nous avons un voyage en moins et un adversaire proche en plus, cela me paraît parfait, je ne vais pas leur poser de problèmes. Je suis enchanté ».

La promesse d’une polémique de moins à gérer pour le FC char à voile.

