Grenoble profite des erreurs messines, Laval se fait peur et Martigues coule

De retour après deux semaines d’interruption pour cause de trêve internationale, la Ligue 2 a fait son grand retour ce vendredi soir. Si les équipes de tête restent inchangées, le Paris FC se déplacera sur la pelouse de Troyes lundi, tandis que Lorient recevra Annecy au Moustoir samedi, c’est Grenoble qui fait la belle opération du jour. Opposés à Metz, les Grenoblois pourtant dominés sur l’ensemble de la rencontre sont parvenus à s’imposer grâce aux deux cadeaux faits par les Grenats. D’abord la passe manquée de Jessy Deminguet qui a permis à Pape Meissa Ba d’ouvrir le score (1-0, 31e), puis l’intervention ratée d’Alexandre Oukija dans le temps additionnel dont a bénéficié Junior Olaitan (2-0, 90e+2). Grâce à ce résultat, les pensionnaires du Stade des Alpes récupèrent la 3e place du classement au détriment de Dunkerque battu sur la pelouse de Laval (3-2). Pourtant les Maritimes ont failli réaliser l’impensable. Menés 3 buts à 0 à la mi-temps, après les buts de Malik Tchokounté (1-0,15e), Malik Sellouki (2-0, 26e) et Mamadou Camara (3-0, 34e), les hommes de Luis Castro sont remontés à 3-2 grâce aux réalisations de Vincent Sasso (3-1, 56e) et le CSC de Christ-Owen Kouassi (3-2, 68e). Pire encore Gaëtan Courter avait la balle de l’égalisation au bout du pied après la désignation du point de penalty par Thierry Bouille mais Mamadou Samassa est venu sauver les siens en sortant une parade magistrale dans le temps additionnel (90e+4).

🇫🇷 #beINLIGUE2 🎙️ Mamadou Samassa : "Je me suis dit que le deuxième but était un peu pour moi, donc je devais me rattraper (en arrêtant le penalty)" 🏆 Le gardien de Laval est élu homme du multi !#beINSPORTS #Ligue2BKT #multiligue2 pic.twitter.com/0tVMtuy6Sr — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 18, 2024

Martigues continue de s’enfoncer

La délocalisation du FCM au stade Jean Laville de Gueugnon n’aura rien changé. Les Martégaux se sont de nouveau inclinés face à Rodez (0-2), qui paraissait pourtant être un adversaire de leur calibre, après deux buts encaissés avant le quart d’heure de jeu et inscrits par Timothée Nkada (0-1, 9e) et Tawfik Bentayeb (0-2, 12e). C’est la sixième défaite de Martigues depuis le début de saison, mais également le sixième match où les Sang et or ne sont pas parvenus à trouver le chemin des filets. Avec une seule victoire glanée contre Annecy lors de la 2e journée, deux matchs nuls et six défaites, l’équipe de Thierry Laurey pointe désormais à l’avant-dernière place, devancée par le Red Star. Les Audoniens opposés à Caen sont revenus de loin dans cette rencontre où les Normands ont fait cavalier seul à Bauer jusqu’à l’heure de jeu. Menés 2 buts à 0, les joueurs de l’ancien coach martégal Grégory Poirier sont parvenus à recoller au score grâce à Ryad Hachem (1-2, 65e) et Damien Durand (2-2, 81e).

Pour la première fois de la saison à Roudourou, les Guingampais ne sont pas parvenus à inscrire de but. Alors que les Bretons n’ont pas manqué d’occasions mais bien d’efficacité, ils ont fini par être punis par les Palois et Khalid Boutaib qui a inscrit le seul but de la rencontre (0-1, 58e). La palme du match ennuyeux du soir revient à la rencontre entre Bastia et Clermont où aucune des deux équipes n’est parvenue à prendre le dessus sur l’autre, ni même à inscrire le moindre but (0-0).

Bastia 0 – 0 Clermont

Grenoble 2 – 0 Metz

Buts : Ba (32e), Olaitan (90e+2) pour les Isérois

Guingamp 0 – 1 Pau

Buts : Boutaib (58e) pour les Maynats

Laval 3 – 2 Dunkerque

Buts : Tchokounté (15e), Sellouki (26e), Camara (34e) pour les Tangos // Sasso (56e), Kouassi (68e csc) pour les Maritimes

Martigues 0 – 3 Rodez

Buts : Nkada (9e), Bentayeb (12e) pour le RAF

Red Star 2 – 2 Caen

Buts : Hachem (65e), Durand (81e) pour les Audoniens // Lebreton (11e), Gomis (63e) pour le Stade Malherbe

