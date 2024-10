Mayday ! Mayday !

Le Paris Saint-Germain a buté sur la Juventus lors du deuxième tour de la Ligue des champions féminine le mois dernier. La conséquence est brutale : demi-finaliste de l’édition précédente, le club de la capitale ne verra même pas la phase de poules cette saison. « Ce n’est pas normal, reconnaît le directeur sportif Angelo Castellazzi auprès du Parisien. Mais c’est après les résultats négatifs que l’on peut voir la détermination et la vraie force d’un club. »

En plus d’enterrer une compétition dont les Rouge et Bleu faisaient un objectif majeur, cette élimination pose un sacré casse-tête à Fabrice Abriel au niveau de la gestion de son large effectif. « Forcément, c’est un sujet à affronter, poursuit Castellazzi. Il y a plus de pression. Le championnat et la Coupe de France deviennent encore plus importants. Mais il y a aussi la possibilité de travailler encore mieux, en profitant du temps qu’on aura. Ce n’est pas la situation rêvée, mais maintenant qu’on a du temps, profitons-en pour grandir. Le choc de l’élimination était fort. Des joueuses se sont posé la question : “Que fait-on ?” C’est à nous de bien gérer les choses pour être performants. »

Bon courage, il en faudra.

