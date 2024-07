Alisha Lehmann rejoint son copain à la Juventus

Le contrepied aux amants maudits.

Ce samedi, la star du football féminin Alisha Lehmann a signé un contrat de trois ans avec la Juventus. La Suissesse ne vient pas seule dans le chef-lieu du Piémont, et pour cause, elle fait le même trajet que son compagnon et international brésilien, Douglas Luiz, en quittant Aston Villa après trois saisons. Ce dernier lui avait tout simplement demandé de le rejoindre. Aussitôt dit, aussitôt fait.

Women | Alisha Lehmann è bianconera! ⚪️⚫️ Tutti i dettagli dell’accordo ✍🏻⤵️ — JuventusFC (@juventusfc) July 6, 2024

À 25 ans, l’ailière helvète, originaire de Berne, retrouve également sa coéquipière en sélection, Viola Calligaris. « Je ne peux pas être plus heureuse », s’est-elle exprimée auprès de son nouveau club. À noter que Lehmann est, avec 16,7 millions d’abonnés, la troisième employée de la Juventus la plus suivie sur les réseaux sociaux, derrière Paul Pogba… et le compte officiel des Bianconeri.

Ce n’est pas le tour d’Europe des plus belles villes en revanche.

