Un enseignant du centre de formation du PSG arrêté

Pas vraiment ce qu’on attend d’un enseignant…

Alors que le PSG commence sa campagne de Ligue des champions mercredi, une nouvelle extrasportive est largement venue entacher la journée. Selon RMC, un enseignant du centre de formation aurait été arrêté par la police et renvoyé devant le tribunal correctionnel de Versailles pour corruption de mineurs. L’accusé, âgé de 27 ans, a été mis à pied par le club parisien. Il aurait été appréhendé à la suite de nombreuses alertes et signalements au sein du club, soulignant des comportements déplacés, comme des « bisous dans le cou » ou « des propositions de massage ». L’attitude de ce professeur de management avait déjà créé des remous, du fait d’une « trop grande proximité » avec les jeunes.

Un individu déjà condamné par la justice

Placé sous contrôle judiciaire, il devrait être jugé le 31 janvier prochain, tandis qu’il a été placé en garde à vue lundi 16 septembre et que les parents d’un élève ont porté plainte. L’accusé a partiellement avoué les faits, réfutant toutefois les bisous dans le cou. Déjà condamné en mai dernier, pour des actes du même genre en 2021, à six mois de prison avec sursis, il avait échappé à un signalement auprès du club, étant inscrit au fichier des délinquants sexuels (FIJAISV) après son embauche au centre de formation. Dans des propos relayés par RMC, le PSG annonce avoir « immédiatement pris toutes les mesures nécessaires », « dès qu’il a été informé », notamment par sa mise à pied et en alertant les autorités.

En espérant qu’il ne travaille définitivement plus auprès d’enfants.