L’OM annonce (déjà) un accord de principe avec Adrien Rabiot

Le Duc sur la Canebière.

On apprenait un peu plus tôt dans la soirée de ce dimanche qu’Adrien Rabiot était une cible prioritaire de l’Olympique de Marseille. Quelques dizaines de minutes plus tard seulement, l’OM a (déjà) officialisé l’arrivée du milieu de terrain français pour venir compléter un entrejeu déjà fourni. Surprenant, même totalement inattendu, mais l’international tricolore va bel et bien s’engager pour deux ans avec le club phocéen, sous réserve d’une visite médicale réussie, lui qui était, rappelons-le, un fan marseillais depuis tout petit !

L’Olympique de Marseille annonce avoir trouvé un accord de principe avec 𝐀𝐝𝐫𝐢𝐞𝐧 𝐑𝐚𝐛𝐢𝐨𝐭 pour la venue au club du milieu international français. Le joueur s’engagera avec l’OM sous réserve du résultat de la visite médicale. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 15, 2024

L’OM joue le titre.

Quand Adrien Rabiot était pour l’OM...