Rabiot : « Je n’ai rien à expliquer à qui que ce soit »

De titi à minot.

Adrien Rabiot s’est présenté pour la première fois en conférence de presse depuis son arrivée à l’OM, ce mercredi. L’ancien Parisien était forcément sur le gril au moment de la fameuse question tant attendue sur son passif dans la capitale, mais surtout sur sa déclaration de 2016, où il avait déclaré que « porter le maillot de l’OM, ce n’est pas possible ».

Depuis, les temps ont bien changé et son avis aussi. À la Commanderie, il a tenté de mettre fin à la polémique : « Je n’ai rien à expliquer à qui que ce soit. Je fais ma carrière ». Avant d’ajouter. « Des choses qu’on peut dire plus jeune, ça peut être différent avec de l’expérience et d’autres circonstances. Aujourd’hui, j’ai fait ce choix très sereinement. Je suis vraiment content d’être là. Peut-être certainement que ça en décevra, que ça en a déçu certains, mais c’est un choix qui m’appartient. »

Marseille devra faire sans lui à Lyon

Malgré son enthousiasme, le milieu de terrain tricolore est un peu trop juste pour le déplacement à Lyon, dimanche, mais il a tenu à rassurer. « Je me suis entretenu, mais je ne suis pas au top. Il y a des choses à mettre en place, au niveau tactique. Je me sens bien, ça sera un peu court pour ce week-end, mais j’espère être rapidement à disposition. »

Tant qu’il est dispo pour le Classico, ça va.

