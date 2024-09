Le Real Madrid encore accroché, Mbappé toujours muet

Las Palmas 1-1 Real Madrid

Buts : Moleiro (5e) // Vinícius (69e S.P.)

C’était mieux avant.

Le Real Madrid a concédé son deuxième nul en trois journées de Liga ce jeudi sur la pelouse de Las Palmas (1-1). Au nez et à la barbe d’Aurélien Tchouaméni et d’Éder Militão, Alberto Moleiro a puni la passivité de la défense madrilène en trompant Thibaut Courtois d’un tir croisé (1-0, 5e). Un départ canon conforté par Jasper Cillessen, qui a parfaitement su contenir les assauts de Fede Valverde (25e) et Antonio Rüdiger (38e), Vinícius (51e) et Kylian Mbappé (55e).

Le portier néerlandais a finalement cédé sur un penalty, en étant malgré tout parti du bon côté. La main d’Alex Suárez a offert à Vinícius une occasion d’égaliser que le Brésilien n’a pas ratée (1-1, 69e). Mbappé aurait pu offrir les trois points à la Casa Blanca, sauf que sa frappe pied gauche s’est envolée (80e) et qu’il a ensuite trouvé le petit filet extérieur (85e). Manuel Fuster s’est montré plus précis en envoyant une sacoche sous la barre, mais l’arbitre a finalement annulé le but pour un hors-jeu (88e). Le Real compte donc quatre points de retard, déjà, sur le Barça.

Une proie facile pour le Stade brestois.

