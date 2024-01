Le Real Madrid renverse Las Palmas et prend la tête en Liga

Las Palmas 1-2 Real Madrid

Buts: Muñoz (52e) pour les Pío-pío // Vinícius Júnior (65e) et Tchouaméni (84e) pour les Blancos.

Et une victoire de plus, aux îles Canaries cette fois-ci, pour le Real Madrid.

Dauphins de Gérone en championnat, les Madrilènes avaient à cœur de s’imposer sur la pelouse de Las Palmas pour mettre la pression sur leur principal rival dans la lutte pour le titre de champion d’Espagne. Dans les faits, la Casa Blanca s’est d’abord empêtrée dans l’enceinte de la Grande Canarie avec un soleil bien tapant. Premier à se mettre en lumière, Alberto Moleiro a vu sa frappe repoussée par la tête d’Antonio Rüdiger (3e). En face, le danger principal était sans réel surprise Vinícius Júnior. Le Brésilien s’est illustré plusieurs fois en première période, sans succès (36e, 41e).

Au retour des vestiaires, le score nul et vierge s’est débloqué grâce à Javier Muñoz, présent pour rabattre d’une volée le centre à ras de terre de Sandro Ramirez (1-0, 52e). Pas affolé pour autant, le Real est revenu crescendo dans cette rencontre. Dani Carvajal a vu son but logiquement refusé par le corps arbitral (57e), puis Vinícius a manqué de précision sur un lob (63e). À force de toquer à la porte, le Real a égalisé grâce à une magnifique ouverture d’Eduardo Camavinga réceptionnée d’une volée chirurgicale par Vinícius (1-1, 65e). En toute fin de match, l’entrée d’Aurélien Tchouaméni a permis à l’international tricolore de fêter son anniversaire avec un but de la tête, synonyme de victoire (1-2, 84e). Et voilà le Real provisoirement leader de Liga, deux points devant le FC Gérone.

Munir El Haddadi avait misé sur le rééquilibrage des forces en Liga, mais il avait oublié le Real Madrid.

Las Palmas (4-3-3): Vallés – Cardona, Màrmol, A.Suárez, Marvin (Herzog, 69e) – Perrone, K.Rodríguez, Muñoz (Kaba, 88e) – Moleiro (Loiodice, 69e), El Haddadi (Pejiño, 78e), Sandro (M.Cardona, 78e). Entraîneur: Garcia Pimienta.

Real Madrid (4-3-3): Lunin – F.Garcia, Nacho, Rüdiger, Carvajal – Kroos, Camavinga (Tchouaméni, 81e), Ceballos (F.Valverde, 69e), B.Diaz (Joselu, 59e) – Vinicius Junior, Rodrygo (Güler, 81e). Entraîneur: Carlo Ancelotti.

