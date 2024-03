Le Real Madrid porte plainte après les chants racistes visant Vinícius lors d’Atlético-Inter

Ce mercredi, en marge d’Atlético-Inter, des supporters espagnols avaient entonné un chant comparant Vinícius Jr à un chimpanzé. Dans un communiqué, le Real Madrid a annoncé son intention de traîner en justice les responsables de ces insultes racistes, dénonçant les attaques discriminatoires répétées dont est victime l’ailier brésilien.

“Ale, ale, ale Vinicius chimpancé” Los aficionados colchoneros se acuerdan del eterno rival en la previa de su partido ante el Inter con este cántico 🧏. 🎥: @AgenteLibre_dig pic.twitter.com/uLAQDxAFHO — Agente Libre Digital 🚩 (@AgenteLibre_dig) March 13, 2024

« Le Real Madrid C. F. a déposé une plainte auprès du bureau du procureur général de l’État contre les crimes de haine et de discrimination, pour les insultes racistes et haineuses adressées à notre joueur Vinicius Junior à proximité du stade olympique de Montjuic, peut-on lire dans le communiqué. Le Real Madrid condamne ces violentes attaques racistes, discriminatoires et haineuses qui ont eu lieu, malheureusement de manière répétée, contre notre joueur Vinicius Junior. Notre club continuera à travailler pour défendre les valeurs du football et du sport, et restera ferme dans sa lutte pour la tolérance zéro face à des épisodes aussi répugnants que ceux qui continuent à se produire ces derniers temps.»

