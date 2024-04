Les 20 phrases que vous risquez d’entendre devant Real Madrid-Manchester City

Le Real Madrid et Manchester City s’affrontent ce mardi dans la capitale espagnole. Un choc au sommet entre les deux derniers vainqueurs de la Ligue des champions, qui mettra les commentateurs de Canal+ et RMC Sport en émoi.

« Les 22 acteurs pénètrent sur la pelouse mythique du Santiago Bernabéu ! (Les supporters déploient un tifo commercial pour HP.) Profitez de cette ambiance, de ce tifo, c’est l’ambiance des grands soirs ! »

« Et voilà l’hymne de la Ligue des champions qui retentit ici à Madrid, rien que pour vous, chers abonnés de RMC Sport ! » (Au même moment, sur Canal+.) « Et voilà l’hymne de la Ligue des champions qui retentit ici à Madrid, rien que pour vous, chers abonnés du groupe Canal ! »

« Les stars sont aussi sur le banc ce soir. Et justement, c’est une soirée un peu spéciale pour Carlo Ancelotti, qui dispute son 200e match de Ligue des champions en tant qu’entraîneur, pour 114 victoires jusqu’à présent. Un très GRAND monsieur dans l’histoire du football. (Le consultant enchaîne.) Ah oui, Carlo, c’est la grande classe. La classe à l’italienne. »

En plus d’être le plus titré dans la compétition (4) et avec le plus de matchs gagnés (114), Ancelotti deviendra face à City le premier entraîneur à atteindre les 200 matchs en LDC. pic.twitter.com/lASOTfZ2bk — Les Merengues (@Les_Merengues) April 7, 2024

« Ne vous fiez pas au visage poupon de Phil Foden, Éric. Ce gamin est devenu une vraie terreur en Premier League, le Real Madrid est prévenu ! »

« Haaland est parti dans la profondeur, De Bruyne l’a vu et le sert en une touche… OHHH LE NORVÉGIEN NE CADRE PAAAAASSS !!! Mais quelle passe de Kevin De Bruyne, en première intention ! Il adore ce genre de situations, le Belge ! Quel privilège de voir de tels artistes en action sous nos yeux. »

« D’ailleurs Éric, je ne sais pas si vous le savez, mais Erling Haaland suit un régime très particulier, à base de cœur de vache et de chou frisé ! (Di Meco répond.) Ah moi, je ne le ferais pas, mais c’est sûr que c’est un joueur pas comme les autres. »

« Le petit une-deux initié par Bernardo Silva sur le côté avec Rodri, ils ont aspiré les joueurs du Real ! Quelle finesse technique… Ah, on aimerait bien le revoir dans le championnat de France celui-là, hein Éric ? »

« Très bon arbitrage de Monsieur François Letexier dans cette première mi-temps ! Il est à la hauteur du rendez-vous pour le moment. On critique parfois les arbitres avec une certaine virulence, mais quand c’est bien, il faut le dire aussi. »

🚨 Última Hora | El francés, François Letexier, será el encargado de arbitrar el Real Madrid – Manchester City. pic.twitter.com/qRFKC5hu5m — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 7, 2024

« Quel match de Rodri encore une fois. Un joueur de l’ombre, qui fait un travail considérable qui n’est pas forcément apprécié à sa juste valeur. (Le consultant acquiesce.) C’est clair, ce genre de joueur a parfois tendance à être sous-coté, mais qu’est-ce qu’il fait du bien ! »

« L’assistance vidéo confirme le hors-jeu, le but ne sera pas validé. Ça se joue à un orteil, quel dommage pour le Real… (Le consultant s’agace.) Là, on est en train de tuer le foot, excusez-moi. Vinícius, il fait tout bien sur cette action, son appel est parfait, il croise bien sa frappe pour tromper Ortega, et on lui refuse ce but pour un centimètre. Pardon, mais ce n‘est pas ça le football. »

« Et nous aurons droit à trois minutes de bonheur en plus dans cette belle première période ! »

« Ouhhhhh la poussette de Rúben Dias sur Rodrygo dans la surface… Le Brésilien réclame quelque chose, mais Monsieur Letexier dit non ! (Éric Di Meco enchaîne.) Ouais, y a une poussette, mais c’est un sport de contact quand même, le football, Stéphane. Si on siffle là, on a dix penaltys par match. »

« Tout ça sous les yeux de MONSIEUR Rafael Nadal. Immense champion, 22 titres en Grand Chelem, mais de gros pépins physiques depuis quelques mois, on espère vite le revoir sur les courts. »

« Quel extérieur du pied de Luka Modrić ! Le Croate a 38 ans, mais il vieillit comme le bon vin. (Le consultant intervient.) Et on parle beaucoup de lui, mais il ne faut pas oublier non plus son compère Toni Kroos (prononcé Krouss). »

« ET LE BUT DE BELLINGHAM !!!!!! ENCORE LUIIIIII !!!! On le sait, on l’a déjà vu à d’innombrables reprises : il ne faut jamais enterrer ce Real Madrid ! La Ligue des champions fait partie de son ADN ! (Le consultant ajoute.) Il ne leur faut pas beaucoup d’occasions pour punir leur adversaire. Même quand ils ont le dos courbé, ils arrivent à puiser dans leurs ressources. C’est la marque des grands ! »

« Encore un vilain geste de Vinícius qui n’est pas sanctionné par l’arbitre. Le Brésilien s’en tire très bien, une nouvelle fois ! (Le consultant s’énerve.) Ça commence franchement à devenir irritant ! C’est plus que limite, on peut dire que sa tunique le sauve ce soir… »

« Et Joselu qui va entrer en jeu. Pas le joueur le plus sexy, mais il a finalement inscrit sa petite quinzaine de buts cette saison. Un beau pied de nez à ses détracteurs ! (Trois minutes plus tard.) OH L’ÉNORME LOUPÉ DE JOSELU SEUL FACE AU BUT ! MAIS COMMENT IL LA RATE ????? »

« On joue la 77e minute de jeu, et Pep Guardiola n’a toujours pas effectué le moindre changement. Le temps doit commencer à être long pour Julián Álvarez, Jérémy Doku et Jack Grealish ! »

« Ce diable de Jérémy Doku qui efface Ferland Mendy comme un plot ! Le Belge est passé avec une facilité déconcertante ! Quelle progression pour lui depuis son passage à Rennes, il n’y a décidément que Guardiola pour transformer ses joueurs de la sorte ! »

« OH LE TAMPON DE RÜDIGER SUR DE BRUYNE ! Elle n’est pas belle à voir, cette intervention… (Le ralenti est diffusé.) Oh mais regardez, il ne cherche pas du tout à jouer le ballon ! (Le consultant.) Ah c’est pas un tendre, celui-là, quand il y va, il ne fait pas le voyage pour rien. »

