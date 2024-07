Kylian Mbappé commence son contrat avec le Real Madrid

Drôle de premier jour.

Ça y est c’est officiel, Kylian Mbappé est un joueur du Real Madrid. Bien que son contrat soit signé depuis le 3 juin dernier, le capitaine des Bleus était lié au Paris Saint-Germain jusqu’au 30 juin. Premier juillet oblige, Mbappé rejoint donc officiellement l’effectif madrilène, et figure désormais sur le site officiel du Real Madrid, tout de blanc vêtu.

Concrètement, ce changement d’employeur a aussi des conséquences au niveau de l’équipe de France, puisque c’est désormais avec le staff médical du Real que les Bleus doivent échanger pour les pépins physiques, comme pour un problème de nez par exemple. En parlant des Bleus, le Kyks sera bien occupé par sa sélection nationale pour ce premier jour en tant que joueur du Real, puisque l’équipe de France fait face à la Belgique en huitièmes de finale de l’Euro ce lundi. Kylian Mbappé a d’ailleurs été interrogé sur la Maison-Blanche lors de sa conférence de presse de dimanche, lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il faisait partie du groupe WhatsApp de l’équipe et s’il avait pu échanger avec Thibaut Courtois. Hilare, le crack de Bondy a alors répondu : « Non je ne suis pas encore sur le groupe WhatsApp du Real Madrid. Mais je pense que ça ne devrait plus tarder. Et non, je n’ai pas encore parlé à Thibaut. On se connaît un peu, mais on n’a pas encore échangé. Et tant mieux qu’il ne soit pas là, avec lui ça aurait été plus dur. »

Sur le site du Real mais pas sur le groupe WhatsApp, il faut revoir ses priorités.

