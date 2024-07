Mbappé : « Demain, ce sera la mort subite »

La tortue joue les ninjas.

Présent en conférence de presse en amont de France-Belgique, Kylian Mbappé a préfacé la rencontre : « Jusqu’ici, on a eu les occasions, on n’a juste pas mis dedans. Aucun joueur ne s’est présenté devant le gardien en se disant qu’il allait rater. Le plus important, c’est que ça ne reste pas dans nos têtes, et je ne sens pas de doutes particuliers dans le groupe. Demain, c’est la mort subite, il va falloir qu’on les mette, ces occasions. Je suis sûr qu’on va s’en créer. Le fait de ne pas terminer en tête a réveillé pas mal de personnes. On n’a pas été au niveau, mais on a l’opportunité d’aller en quarts de finale. On est prêts, on sait dans quoi on s’embarque. »

En mode Russie 2018 ?

