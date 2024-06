Le meilleur joueur de l’édition 2023-2024 de la Ligue des champions est madrilène

Et un nouveau trophée dans la poche de Vinícius Júnior

Tout juste vainqueur de sa deuxième Ligue des champions, le Brésilien a été désigné meilleur joueur de l’édition 2023-2024 par le panel des observateurs techniques de l’UEFA. En dix rencontres de C1 cette saison, l’ailier de 23 ans a inscrit 6 buts, dont un en finale à Wembley samedi, et délivré 5 passes décisives. Son coéquipier madrilène de trois ans son cadet, Jude Bellingham, est élu meilleur jeune de la saison, avec 4 buts et 5 passes décisives en 11 apparitions, pour sa première coupe aux grandes oreilles. En tout, l’équipe de Carlo Ancelotti réussit à placer quatre joueurs dans le onze type, avec Antonio Rüdiger et Dani Carvajal.

✨🇧🇷 Vinícius Júnior is the 2023/24 #UCL Player of the Season 🙌#UCLfinal — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 3, 2024

Allez, encore une Copa América, et Vinícius pourra soulever le Ballon d’or devant Mbappé.

Un joueur parisien dans l’équipe type de la saison en Ligue des champions