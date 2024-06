Vinicius crucifie Dortmund dans le money time de la finale

Vini, vedi, vici.

Le Real Madrid n’aura eu besoin que de dix minutes pour tuer le suspense en finale de la Ligue des champions. Après l’ouverture du score de Daniel Carvajal (74e), Vinicius s’est chargé de porter le coup de grâce. Ian Maatsen a bien malgré lui fait la différence avec une passe totalement ratée dans l’axe. Jude Bellingham n’en demandait pas tant et a immédiatement décalé Vinicius. Le Brésilien n’a pas tremblé pour tromper Gregor Kobel du pied gauche et ainsi faire le break (83e). Son deuxième but en deux apparitions en finale, puisque l’international auriverde avait aussi marqué contre Liverpool, en 2022, au Stade de France.

VINICIUS PROFITE DE L'ERREUR DE MAATSEN ET FAIT LE BREAK POUR LE REAL MADRID ! 🤯 La 15ème Ligue des champions se rapproche pour les Merengue… 🏆#BVBRMA | #UCLFinal pic.twitter.com/emVxadR9IE — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) June 1, 2024

Clutch.

Immortel, le Real Madrid remporte sa 15e Ligue des champions