Le Real Madrid porte plainte contre un arbitre, accusé de négligence à la suite d’insultes racistes envers Vinícius

Lui, il aurait mieux fait d’arrêter le match en pleine action.

Dans la soirée de ce lundi, le Real Madrid a déposé une plainte au comité de discipline de la Fédération royale espagnole de football à l’encontre de Juan Martínez Munuera, l’arbitre de sa dernière rencontre de Liga face à Osasuna (2-4). L’homme en noir est accusé par les Merengues de ne pas avoir fait mention des nouveaux comportements racistes des supporters locaux à l’encontre de Vinícius dans son rapport. « Cet arbitre a délibérément et volontairement omis les insultes et les cris humiliants dirigés à plusieurs reprises contre notre joueur Vinícius Júnior, bien qu’il ait été averti avec insistance par nos joueurs au moment même où ils se produisaient », a indiqué le club madrilène dans un communiqué.

Les Madrilènes ont également transmis les propos injurieux ayant été proférés envers Vinícius à la Commission nationale contre la violence, le racisme, la xénophobie et l’intolérance dans le sport, afin que les auteurs de ces insultes soient identifiés et punis. Vendredi dernier, une autre plainte avait déjà été déposée par la Casa Blanca à l’encontre de supporters du Barça et de l’Atlético de Madrid, ceux-ci ayant scandé des chants injurieux à l’égard du Brésilien dans des matchs auxquels il n’était même pas mêlé.

Pour Carlo Ancelotti, Vinícius « doit mieux contrôler la pression ambiante »