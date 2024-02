Vinícius Júnior a rencontré Colin Kaepernick

Colin Kaepernick et un fan.

Ce mardi, Vinícius Júnior a publié sur ses réseaux sociaux un message émouvant envers Colin Kaepernick, ancien quarterback des Francisco 49ers (NFL) et l’une des figures du mouvement de protestation des sportifs professionnels contre l’oppression des personnes de couleur aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier. L’ancien joueur de NFL a profité d’un séjour à Madrid – vraisemblablement organisé par Nike – pour rencontrer l’international brésilien (25 sélections, 3 buts), qui est, lui, l’un des symboles de la lutte contre les discriminations racistes, et victime de nombreux actes racistes dans le football.

C’était une rencontre particulière pour les deux sportifs, et l’ailier du Real Madrid, visage principal des campagnes publicitaires contre le racisme au Brésil, a adressé quelques mots à l’Américain, qui s’était agenouillé durant l’hymne américain le 1er septembre 2016 pour protester contre l’oppression et les violences policières visant les Noirs aux États-Unis : « Entendre et apprendre l’histoire d’un homme qui se bat si durement contre le racisme a été inoubliable pour moi. Merci beaucoup, Colin […]. Cette journée et ma conversation avec Colin auront un impact énorme sur ma vie à l’avenir pour rendre ce monde meilleur et plus égalitaire », a écrit Vinícius Júnior dans son message publié ce mardi sur X.

Today was a very, very special day for me… Listening and learning the story of a MAN that has been fighting so much against racism was unforgettable for me. Thank you so much, Colin. Your story is truly inspiring and I recommend everyone to watch your Netflix documentary.… pic.twitter.com/5Nan2vlorf

— Vini Jr. (@vinijr) February 6, 2024