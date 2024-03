Serein, le Barça écarte Las Palmas

Barcelone 1-0 Las Palmas

But : Raphinha (59e) pour les Blaugrana

Expulsion : Valles (24e) pour Las Palmas

Tarif minimum, mais les trois points pour le Barça

Sur sa pelouse, le FC Barcelone s’est imposé sans trembler face à Las Palmas (1-0). L’expulsion du gardien Álvaro Valles, après seulement 25 minutes de jeu aura permis aux locaux de tranquillement construire leur succès. Entré en jeu avant l’heure de jeu, João Felix s’est immédiatement mis en valeur en déposant un délicieux ballon sur la tête de Raphinha, après un numéro de soliste réussi. Il a toutefois loupé une action immanquable, seul face au but, ne trouvant que la barre transversale.

Malheureux en première période, avec un but refusé pour un hors-jeu litigieux, Raphinha a inscrit son cinquième but de la saison en championnat (1-0, 59e) et permis aux siens de se rapprocher du Real, cinq points, en attendant que les leaders n’affrontent Bilbao dimanche. Avec Oscar Hernandez sur son banc, le Barça enchaîne une quatrième victoire consécutive et n’a plus connu la défaite depuis le 27 janvier dernier, alors qu’en défense, le jeune Pau Cubarsi, 17 ans, a encore impressionné. Pas de championnat le week-end prochain pour cause de finale de Coupe du Roi, la prochaine échéance des Culés sera donc le Paris Saint-Germain !

Les Catalans montent en puissance avant la Ligue des champions.