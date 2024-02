Avant la Ligue des champions, l’Atlético colle une manita à Las Palmas

Atlético de Madrid 5-0 Las Palmas

Buts : Llorente (15e et 20e), Correa (47e et 62e sp) et Depay (87e) pour les Colchoneros

Journée parfaite pour Madrid.

L’Atlético de Madrid s’est baladé ce samedi lors de la réception de Las Palmas (5-0). Portés par des doublés de Marcos Llorente et d’Angel Correa, et un but du très en forme Memphis Depay, les hommes de Diego Simeone ont parfaitement préparé leur huitième de finale aller de Ligue des champions, mardi face à l’Inter, à Giuseppe Meazza. Pourtant huitième au coup d’envoi, Las Palmas n’as pas existé au Civitas Metropolitano, alors que l’Atlético chipe provisoirement la troisième place au Barca, en attendant la rencontre des Catalans face au Celta Vigo.

👀‼️ Ojo a la llegada del francés @AntoGriezmann al Cívitas Metropolitano para el #AtletiLasPalmas 🏈 El francés, gran aficionado del fútbol americano, celebra la victoria de los @Chiefs en la #SuperBowlLVIII pic.twitter.com/HkI5zT2L15 — Carrusel Deportivo (@carrusel) February 17, 2024

Gâté par Memphis Depay à la mode NBA il y a quelques jours, Antoine Griezmann a une nouvelle fois rappelé qu’il était un grand fan de sport US. Une semaine après le Super Bowl remporté par les Kansas City Chiefs, le meneur de l’équipe de France s’est affiché avec une casquette géante aux couleurs des nouveaux champions, à son arrivé au stade.

Et comme tout bon Américain qui se respecte pendant le All Star Break NBA ou l’intersaison NFL, Grizou n’a pas joué, laissé au repos par son coach.

Las Palmas s'offre l'Atlético de Madrid