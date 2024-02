Memphis Depay a offert un cadeau très spécial à Antoine Griezmann

Un peu d’amour en ce jour de Saint-Valentin.

Antoine Griezmann est un fan des États-Unis et de la culture américaine en général et Memphis Depay le sait. Pour célébrer le record de but avec les Colchoneros du Français, l’international néerlandais lui a offert une bague en or, comme le veut la tradition pour les champions de NBA. Une petite attention qui a bien sûr fait plaisir à Griezmann.

Le bijou est décoré de plusieurs inscriptions symboliques comme « Meilleur marqueur de l’histoire » ou encore « Le petit prince » entourant le fameux numéro 7 du Français. Le lendemain d’un repas organisé chez lui pour son anniversaire, le Batave fait preuve d’une belle générosité partagée sur les réseaux sociaux de l’Atlético de Madrid. « Je vais pleurer », lâche même un Griezmann visiblement ému.

Memphis 🫶 Griezmann 💎❤️🤍 pic.twitter.com/4ct60BQ7bR — Atlético de Madrid (@atletienglish) February 14, 2024

Encore mieux qu’une passe décisive.

