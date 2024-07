Attention aux cartons pour les Bleus

Attention au Portugal… et à Michael Oliver.

Quatre joueurs français sont sous le coup d’une suspension pour une demi-finale potentielle en cas de cartons jaunes lors du quart de finale de l’Euro face au Portugal, ce vendredi soir. Le capitaine Kylian Mbappé, risque d’être suspendu après avoir reçu un carton jaune lors de l’entrée en lice des Bleus en étant revenu sur le terrain sans l’autorisation de l’arbitre après s’être cassé le nez. Son ancien coéquipier au PSG, Ousmane Dembélé, avait lui aussi été sanctionné.

Aurélien Tchouaméni et Antoine Griezmann vont également craindre les coups de sifflet de monsieur Oliver, conséquence de leurs avertissements reçus contre la Belgique en huitièmes de finale. Adrien Rabiot, lui, est d’ores et déjà suspendu pour le quart de finale contre la Seleção das Quinas. Pour rappel, la règle des cartons jaunes ne s’applique plus à partir des demi-finales. Mais encore faut-il non seulement ne pas écoper de carton, mais aussi se qualifier.

Bon maintenant on arrête d’écrire parce qu’on est superstitieux.

