Sans briller, l’Atlético bat le Betis

Buts : Rui Silva, CSC (8e) et Álvaro Morata (44e) pour les Colchoneros // William Carvalho (62e)

Le cholismo n’est pas mort !

L’Atlético de Madrid aura rendu le service minimum pour cette 27e journée de Liga face au Real Betis, restant ainsi dans la course au podium en championnat. Les hommes de Diego Simeone ont su, dès le début de la rencontre, imposer leur rythme sur le match, en ouvrant le score rapidement. Sur un centre de Memphis Depay, le gardien andalou, Rui Silva, a en effet poussé la gonfle dans ses filets, trahi par un cafouillage devant ses buts (1-0, 8e). À la peine, Héctor Bellerín et les Beticos ont ensuite offert à Álvaro Morata, lancé en profondeur, l’opportunité de creuser l’écart sur penalty. Mais l’attaquant a manqué la sentence (27e).

Ce n’était que partie remise, puisqu’avant la pause, Morata est parvenu à reprendre une frappe de Rodrigo de Paul, repoussé dans ses pieds par Silva (2-0, 44e). Revenus des vestiaires avec de meilleures intentions, les hommes de Manuel Pellegrini sont finalement revenus à hauteur, grâce à un bombazo de William Carvalho dans la lucarne de Jan Oblak (2-1, 62e). Acculé, l’Atlético a subi en fin de partie, voyant le gardien slovène s’employer pour sauver les siens (78e) et Marcos Llorente envoyer sa volée au point de penalty, dans les nuages (91e).

What a goal from William Carvalho to make it 1-2 for Real Betis away from home against Atletico Madrid. ⚽️🇵🇹

22 year old Johnny Cardoso gets the assist for the goal. 🪄🇺🇸 pic.twitter.com/ThYS21Yzio

— LaLigaExtra (@LaLigaExtra) March 3, 2024